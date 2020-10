Coronavirus - L'Association Wallonie-Bruxelles de Basket suspend ses championnats jusqu'au 8 novembre

(Belga) L'Association Wallonie-Bruxelles de Basketball (AWBB) a annoncé mardi soir la suspension de ses compétitions nationales, régionales et provinciales jusqu'au 8 novembre 2020. Une annonce qui fait suite à la décision de la ministre des Sports en Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny, de suspendre les sports de contact en indoor pour les plus de 12 ans pour une période de trois semaines, jusqu'au 8 novembre inclus.

"Le conseil d'administration de l'AWBB a pris acte de la décision de madame la Ministre des Sports de suspendre les compétitions des plus de 12 ans pour la période s'étendant du 15 octobre au 8 novembre inclus", a indiqué l'association dans un communiqué sur les réseaux sociaux. "Compte tenu qu'une évaluation aura lieu le 1er novembre 2020, le conseil d'administration s'engage à statuer, dans la foulée, sur la poursuite éventuelle des championnats régionaux, seniors et jeunes (date de reprise, formule, montée et descentes...)." L'AWBB précise que "les entraînements sans contact restent autorisés (shooting, conditionnement physique)." Pour les moins de 12 ans, les entraînements et les matches restent autorisés. (Belga)