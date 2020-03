Coronavirus - L'EuroLigue féminine, l'EuroCoupe féminine et la FIBA Europe Cup suspendues "indéfiniment"

(Belga) Le conseil d'administration de la FIBA Europe a annoncé vendredi "suspendre indéfiniment et sans reprendre jusqu'à la fin de la saison des clubs" trois compétitions de clubs de basket qu'elle organise, l'Euroligue et l'EuroCoupe chez les dames et la FIBA Europe Cup chez les messieurs. Et ce, en raison de la pandémie de coronavirus.

"Le Conseil d'administration de la FIBA Europe a décidé de suspendre indéfiniment et sans reprendre jusqu'à la fin de la saison des clubs en cours tous les matchs des compétitions organisées par la FIBA Europe (EuroLigue féminine, EuroCoup féminine et FIBA Europe Cup)", a indiqué l'association dans un communiqué. "Dans les semaines à venir, en fonction de l'évolution de la situation avec la pandémie et suite aux futures décisions de la FIBA sur les compétitions de basketball, le Conseil d'administration prendra les décisions nécessaires concernant le statut des compétitions de l'édition 2019-2020", peut-on encore lire dans le communiqué. Castors Braine était encore engagée en EuroCoupe féminine. Les championnes de Belgique auraient dû affronter jeudi Valence, mais le match avait été reporté après une première suspension "jusqu'à nouvel ordre" par la FIBA. (Belga)