Coronavirus - L'US Open de golf à huis clos

Comme pour l'USPGA, autre Majeur programmé du 6 au 9 août près de San Francisco, l'US Open aura lieu "sans spectateurs, solution la plus sûre pour toutes les parties concernées" a déclaré Mike Davis, le directeur général de l'USGA, alors que le coronavirus a causé près de 150.000 morts aux Etats-Unis. "L'enthousiasme des supporters et ce que leur présence apporte au tournoi nous manqueront. Nous nous réjouissons de les accueillir à nouveau lors des prochains US Open", a-t-il ajouté. La pandémie a remodelé le calendrier des tournois du Grand Chelem: le British Open prévu mi-juillet a été annulé, l'USPGA a été déplacé de mai à début août, l'US Open de juin à septembre et le Masters d'Augusta d'avril à novembre. (Belga)