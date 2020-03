Coronavirus: la fédération internationale de basket suspend ses compétitions

La fédération internationale de basket (FIBA) a décidé de suspendre toutes ses compétitions à partir de ce vendredi en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé la FIBA dans un communiqué jeudi. La rencontre prévue ce jeudi soir en Eurocoupe dames entre les Castors Braine et Valence est également annulée.

"La FIBA continuera à surveiller la situation au jour le jour et évaluera les options pour la poursuite ou non des compétitions respectives, quand et si la situation le permet", a expliqué la fédération internationale.

Une décision qui concerne donc Ostende, encore engagé en Ligue des Champions messieurs, qui devait se rendre à Tenerife le mardi 17 mars et les Castors Braine, qui devaient Valence ce jeudi soir en match aller des quarts de finale de la l'Eurocoupe dames. Le match retour était prévu le mercredi 18 mars en Espagne.