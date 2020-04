Coronavirus - La pression des clubs était devenue trop importante

(Belga) A l'instar de plusieurs autres fédérations sportives belges, l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a annoncé jeudi soir avoir mis un terme aux championnats de Belgique de hockey en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs, à cause de la pandémie de Covid-19. Réunie en visioconférence, l'ARBH a également décidé de ne pas décerner de titre de champion de Belgique.

"Les clubs de division honneur nous ont poussé à cette décision", a concédé Serge Pilet, secrétaire général de l'ARBH en réaction à Belga. "Ils voulaient plus de clarté. Surtout par rapport à leurs engagements envers leurs joueurs étrangers. Ils avaient peur de ne pas avoir le temps de se retourner par la suite. Avec cette solution, où nous arrêtons les championnat de DH le 8 mars, soit avant les derniers matchs inter-poules, nous pensons pouvoir satisfaire au maximum les clubs". A l'issue de cette saison hors normes, le Léopold, champion en titre, La Gantoise et le Dragons, qui ont obtenu le plus de points à l'issue des rencontres disputées jusqu'au 8 mars dernier, représenteront la Belgique en EHL, principale compétition européenne. (Belga)