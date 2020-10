Coronavirus - La prochaine saison de hockey en salle annulée

(Belga) L'organe d'administration de l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH) a décidé vendredi soir d'annuler les compétitions en salle pour la prochaine saison 2020-2021. Dans un communiqué, la fédération a annoncé "rechercher des alternatives indoor et outdoor".

"Toutes les mesures liées à la pandémie de Covid-19 sont en effet beaucoup plus contraignantes pour les clubs qui veulent accueillir des rencontres de hockey en salle comparativement au hockey en extérieur", a expliqué Serge Pilet, le secrétaire général de l'ARBH. "Notre alternative pour faire vivre les clubs et leur assurer une rentrée d'argent durant cette trêve hivernale sera sans doute d'organiser des critériums, soit en indoor soit en outdoor. Nous ne voulions pas imposer aux clubs d'investir dans des salles éphémères alors que l'avenir de la compétition est incertain. Cette période, désormais libre, nous donnera aussi l'occasion de rattraper tous les matchs remis en extérieur en raison de la crise sanitaire", a encore souligné le responsable de la fédération. Pour rappel, la prochaine Coupe du monde de hockey en salle, qui devait se tenir du 3 au 7 février 2021 à Liège, a été également reportée d'un an en raison de la crise sanitaire. L'événement aura lieu du 2 au 6 février 2022, toujours à au Sart Tilman. (Belga)