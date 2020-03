Coronavirus: les Jeux Olympiques de Tokyo sont reportés d'un an

Shinzo Abe, Premier ministre japonais, a proposé au Comité International Olympique le report d'un an des Jeux Olympiques de Tokyo (24 juillet - 9 août) à cause de la pandémie mondiale de coronavirus et le Comité international olympique (CIO) a accepté, a annoncé mardi le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

"J'ai proposé de les reporter d'environ un an et le président du Comité international olympique (Thomas) Bach a accepté à 100%", a déclaré M. Abe devant les caméras de télévision.

Le Comité International Olympique (CIO) a confirmé avoir accepté ce report. Ils se dérouleront désormais "pas plus tard qu'à l'été 2021", a précisé le CIO dans un communiqué. Ce report est une première pour des JO de l'ère moderne en temps de paix. Auparavant seuls les deux conflits mondiaux du 20e siècle avaient entraîné le report technique puis l'annulation d'olympiades.

La pression d'athlètes, puis de fédérations sportives nationales et internationales, devenait de jour en jour plus forte avec la propagation inexorable du coronavirus, apparu en Chine fin 2019 et qui sévit désormais massivement ailleurs dans le monde, notamment en Europe.

Certains économistes ont déjà évalue qu'un éventuel report coûterait au Japon plus de 5 milliards d'euros.