Coronavirus: un joueur de basket allemand viré pour avoir manifesté contre les mesures sanitaires

Le basketteur international allemand Joshiko Saibou a été licencié par Bonn après avoir manifesté à Berlin contre les mesures gouvernementales pour lutter contre le Covid-19, a annoncé son club mardi.

Le joueur de 30 ans est accusé d'avoir violé "les exigences du contrat de travail actuel en tant que sportif professionnel", explique dans un communiqué le club allemand, 15e de la dernière saison de Bundesliga et non qualifié pour les playoffs.

"Les clubs de Bundesliga travaillent actuellement de façon méticuleuse sur les concepts d'hygiène, pour permettre un retour des spectateurs dans les stades pour la saison à venir, ainsi que sur des directives spéciales de sécurité au travail pour les joueurs", a affirmé le directeur général de Bonn, Wolfgang Wiedlich.

"C'est pourquoi nous ne pouvons pas être responsables d'un risque permanent d'infection, comme celui posé par le joueur Saibou, ni pour ses collègues de travail dans notre équipe, ni pour les autres équipes en compétition", a-t-il ajouté.

Samedi, Saibou et sa petite amie avaient pris part à une manifestation dans la capitale allemande, avec 20.000 participants réclamant l'abolition des mesures contraignantes pour combattre le nouveau coronavirus.

La manifestation, avec son cortège hétéroclite rassemblant "libres penseurs", militants antivaccins, conspirationnistes ou encore sympathisants d'extrême droite, avait finalement été interrompue en fin d'après-midi par la police car les participants ne portaient pas de masque et ne respectaient pas les gestes barrières.

Deux jours plus tard, le basketteur allemand aux 10 sélections, mais non retenu pour le Mondial-2019, avait publié sur Instagram une vidéo sur laquelle on le voyait s'entraîner sans masque dans un gymnase, aux côtés de son collègue de l'équipe nationale Maodo Lo, alors qu'il avait participé à un événement rassemblant beaucoup de public auparavant.

En mai déjà, Saibou avait attiré l'attention sur lui en postant sur les réseaux sociaux des commentaires dans lesquels il remettait en cause l'origine de la pandémie et sa gestion par les autorités.