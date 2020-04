Coronavirus - Le report des JO de Tokyo va coûter "des centaines de millions de dollars" au CIO

(Belga) Le report à 2021 des Jeux olympiques de Tokyo en raison de la crise du coronavirus va représenter pour le Comité international olympique (CIO) un surcoût de "plusieurs centaines de millions de dollars", a estimé mercredi Thomas Bach, son président, dans une lettre adressée au mouvement olympique parue sur le site de l'instance olympique.

"Nous savons déjà que nous devrons supporter plusieurs centaines de millions de dollars de coûts dus au report", a expliqué l'Allemand. "C'est pourquoi, il nous est également nécessaire d'examiner et de revoir tous les services que nous fournissons pour ces Jeux reportés. Le CIO continuera à assumer sa part de la charge opérationnelle et sa part des coûts pour ces Jeux reportés, selon les termes du contrat existant pour 2020 que nous avons conclu avec nos partenaires et amis japonais". Le CIO, qui dispose d'environ 1 milliard de dollars (926 millions d'euros) de réserves pour faire face à une éventuelle annulation des JO, a pris fin mars la décision historique d'un report des Jeux, qui devaient initialement s'ouvrir le 24 juillet 2020. Les JO de Tokyo doivent à présent se tenir du 23 juillet au 8 août 2021. Mais si la pandémie de coronavirus n'est pas maîtrisée d'ici un an, les JO ne pourront pas être reportés une nouvelle fois et seront donc annulés, a mis en garde le patron du comité d'organisation (Cojo) Yoshiro Mori et Shinzo Abe le premier ministre japonais. Le groupe de travail qui réunit le CIO et différents partenaires a établi "les priorités et les stratégies de gestion pour assurer la faisabilité et la réussite de ces Jeux olympiques reportés", a ajouté Thomas Bach, faisant référence "tout d'abord la création d'un environnement sûr sur le plan sanitaire pour l'ensemble des participants", précisant que le CIO continue à s'appuyer "sur les conseils de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant les éventuelles adaptations à effectuer à l'organisation des rassemblements de masse, alors que personne ne sait à quoi ressembleront les réalités du monde de l'après-coronavirus". Thomas Bach a également annoncé que le CIO qui emploie environ 600 personnes et est en train de revoir son budget et ses priorités. (Belga)