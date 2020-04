Coronavirus: les compétitions de hockey définitivement suspendues en Belgique

Tous les championnats de hockey ont été arrêtés définitivement, a annoncé vendredi l'Association Royale Belge de Hockey (ARBH). Les championnats de Belgique en DH, D1, D2 et D3, tant chez les dames que chez les messieurs, avaient été arrêtés le 2 avril dernier en raison de la pandémie de coronavirus et il avait été décidé de ne pas décerner de titre de champion de Belgique.

Une décision devait encore être prise pour ce qui concerne les autres compétitions. Celle-ci est désormais connue. "Suite à la communication du Conseil National de Sécurité du mercredi 15 avril, annonçant la prolongation des mesures sanitaires et sociales, ainsi que de nouvelles mesures pour enrayer la propagation du virus Covid-19, le Conseil d'administration de l'Association Royale Belge de Hockey, en accord avec les représentants des deux ligues en son sein, estime que les possibilités de relancer les compétitions de hockey encore avant l'été sont fortement compromises. Dès lors ils ont décidé de mettre fin à tous les championnats de hockey, à l'image de la Belgian League et de la College League, qui sont déjà arrêtées depuis le 2 avril dernier. Les championnats Open League, Mineures Messieurs, (Junior) Masters, (Junior) Ladies, Gents et tous les championnats Jeunes sont définitivement arrêtés", indique l'ARBH, qui précise que les modalités concernant les montées et descentes seront communiquées pour le jeudi 30 avril au plus tard.

La saison de DH était arrêtée depuis le 8 mars dernier après 11 journées de championnat seulement. Le Léopold, champion en titre, La Gantoise et le Dragons, qui ont obtenu le plus de points à l'issue des rencontres disputées, représenteront la Belgique en EHL, principale compétition européenne, tandis qu'aucun club n'a été relégué. La saison 2020-2021 de DH se disputera donc à 14 équipes.

> CORONAVIRUS en Belgique: les dernières infos

> CORONAVIRUS: la carte mondiale de la propagation