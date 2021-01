Coronavirus - Pas de spectateurs pour le Mondial messieurs de handball en Egypte

(Belga) Le Mondial-2021 messieurs de handball, qui débute mercredi en Egypte, se déroulera sans spectateurs dans les quatre sites de compétition, ont annoncé dimanche les organisateurs dans un communiqué.

La décision a été prise à l'issue d'une réunion en présence du Premier ministre égyptien Mostafa Madbouly et du président de la Fédération internationale de hand (IHF), l'Égyptien Hassan Moustafa. Ce Mondial-2021 (13-31 janvier) est le deuxième organisé en Égypte après celui de 1999. Il se déroule dans un contexte de pandémie de Covid-19, et les 32 sélections devront s'astreindre à une bulle sanitaire stricte, ne pouvant sortir de leur hôtel que pour les entraînements et les matches, afin de limiter le risque de contamination. La compétition se déroulera dans quatre salles au Caire, au Nouveau Caire, à Ville-du-6-Octobre et à Alexandrie. Le match d'ouverture est prévu mercredi entre l'Égypte et le Chili dans le Cairo Stadium Hall, qui accueillera également la finale dans trois semaines. (Belga)