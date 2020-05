Coronavirus - Volley Belgium espère débuter le prochain championnat national en septembre

(Belga) La fédération belge de volley-ball espère débuter la prochaine compétition nationale en septembre. "Différents scénarios seront élaborés et préparés", a annoncé samedi Volley Belgium. "Le scénario qui sera retenu dépendra de l'avis du Conseil national de sécurité".

"Nous espérons en tant que fédération que les conséquences du Covid19 seront sous contrôle et qu'on pourra reprendre la compétition au mois de septembre. Comme déjà annoncé différents fois par les experts le sport et le mouvement physique aiderait à augmenter la résistance pour le virus. Une reprise des activités sportives sera toujours faite en respectant les mesures de sécurité prescrites par le comité national de sécurité et le gouvernement." Volley Belgium souligne que la décision de la Fédération Volley Wallonie Bruxelles de ne pas démarrer le championnat avant janvier 2021 aura uniquement un impact sur le plus haute compétition en Wallonie. Ni les compétitions nationales, ni les club de la fédération flamande (Volley Vlaanderen) ne seront influencées par cette décision. (Belga)