Coronavirus - Woods et Mickelson avec les légendes de NFL Manning et Brady pour 'The Match 2'

Les deux golfeurs historiques que sont Tiger Woods et Phil Mickelson veut s'affronter en avril dans un duel d'exhibition sur un parcours de 18 trous dont les bénéfices serviront à soulager les Américains, en pleine crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-10. Mais 'The Match 2' va entrer dans une autre dimension grâce à la participation de deux légendes du football américain.

En effet, Woods sera accompagné de Peyton Manning et Mickelson sera l'équipier de Tom Brady. Woods, 44 ans et Mickelson, 49 ans, se sont déjà affrontés en novembre 2018 pour la première édition de 'The Match' à l'occasion d'un duel très lucratif sur 18 trous au Shadows Creek Golf Course de Las Vegas. Le public n'était pas autorisé et cet affrontement pouvait uniquement être vu de manière payante à la télévision ou sur Internet. Mickelson s'était imposé au quatrième trou en barrage et avait remporté 9 millions de dollars (8,2 millions d'euros). Woods est reparti les mains vides. 'The Match 2' sera lui aussi disputé à huis clos et les quatre participants devront se tenir à distance les uns des autres, tout en respectant les mesures de sécurité liées à la pandémie de Covid-19. Comme la première édition, la compétition pourra être visionné à la télévision ou sur Internet. Brady a remporté six fois le Super Bowl avec les Patriots mais le légendaire quarterback de 42 ans a décidé de continuer sa carrière à Tampa Bay. Peyton Manning, double lauréat du Super Bowl, a lui été désigné MVP à cinq reprises. La saison de golf est suspendue jusqu'à la fin du mois de mai en raison de la pandémie de coronavirus. Le Masters et le PGA Championship, les premiers tournois majeurs de l'année, ont ainsi été reportés.