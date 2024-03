Corrao, après sa septième place à Antalya: "J'aurais pu aller chercher une médaille"

"J'ai vécu une belle journée", a-t-elle confié à Belga. "Je n'ai pas vraiment été impressionnée par le fait que je disputais un Grand Chelem. Quand j'entre dans une compétition, je me focalise avant tout sur les combats, que j'essaie de gagner. En quart de finale, la Japonaise Takaichi (IJF 6, NDLR) était vraiment forte sur les mains. Je ne pouvais pas faire grand-chose. En revanche, j'aurais pu gagner mon repêchage contre la Croate Oberan. Tout s'est joué au golden score et je n'avais rien à lui envier. J'aurais pu aller chercher une médaille, car je me sentais vraiment bien mentalement et physiquement."

Alessia Corrao n'y sera pas parvenue, mais pour son coup d'essai, la Visétoise, athlète élite à la Défense, aura néanmoins réalisé une bien belle performance. Et ce résultat lui donnera clairement du cœur à l'ouvrage pour la suite.