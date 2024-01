Coup d'arrêt pour Liège, battu à Newcastle

Le RSW Liège a dû baisser pavillon (100-92) chez les Anglais de Newcastle à l'occasion de sa sixième rencontre de la phase de groupe (Gr B) de l'European North Baskeball League mardi. Malgré cette défaite, les Principautaires occupent désormais la 2e place du groupe B avec 10 points (4 succès) mais un match de plus que les Polonais de Zielona Gora et les Lituaniens de Siaulai.

S'ils récupéraient pour l'occasion Jamelle Haggins et Anthony Cambo de retour de blessure, les Principautaires ont néanmoins abordé cette rencontre avec seulement 9 joueurs inscrits à la feuille de match après les forfaits d'Angel Rodriguez et d'Olivier Troisfontaines, deux de leurs meilleurs marqueurs. Distancés 45-40 au repos, les Liégeois allaient compter jusqu'à 16 longueurs de retard (30e : 80-64) avant de se lancer dans une belle remontée sous l'impulsion de EJ Anosike (23 points) et de Kevin Tumba (double-double avec 10 points et 16 rebonds).

Ils revenaient même à 93-89 mais les sorties pour fautes de trois titulaires empêchaient les Liégeois de réaliser le hold-up.