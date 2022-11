Coupe CEV Challenge de volley-ball - Alost se hisse en huitièmes de finale sans problème

(Belga) Vainqueur de la manche aller des seizièmes de finale de la CEV Challenge Cup la semaine dernière, Alost a confirmé face aux Israéliens de Kfar Saba (3-0) et se qualifie pour les huitièmes de finale.

Après avoir fait le plus dur il y a une semaine en déplacement (1-3), Alost a fait parler son expérience et son sérieux ce mercredi soir lors de son match des seizièmes de finale retour de la CEV Challenge Cup. Dominateurs d'entrée de jeu, les Belges n'ont jamais relâché la pression, ne permettant pas aux Israéliens de rentrer dans leur match. Les deux premiers sets furent dominés et facilement emportés 25-18 et 25-17. La troisième manche suivait la même courbe, Alost assurant son jeu afin d'accrocher une nette victoire 3-0 (25-20) et se qualifie ainsi pour les huitièmes de finale de la compétition. (Belga)