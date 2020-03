Coupe CEV (d) - Asterix Beveren éliminé en quarts de finale

(Belga) Les championnes de Belgique de volley d'Asterix Avo Beveren ont été éliminées mardi soir en quarts de finale de la Coupe CEV, la deuxième plus importante compétition européenne des clubs. Elles se sont inclinées 3-0 au match retour joué dans la salle du SSC Palmberg Schwerin. Les scores des manches ont été les suivants : 25-13, 25-16 et 25-14. Le match a duré 1 heure et 6 minutes.

Les Waeslandiennes, qui disputaient le 7e quart de finale européen de leur histoire, avaient déjà perdu le match aller à domicile face aux Allemandes 1-3 (25-16, 20-25, 21-25, 13-25), le 20 janvier. . (Belga)