Coupe CEV dames - Gand se qualifie avec sérieux pour les playoffs

(Belga) Battu il y a une semaine en huitièmes de finale aller par Kiele Socuéllamos, Gand est parvenu à inverser la situation et à se qualifier pour les playoffs de la Coupe CEV de volley dames.

En s'inclinant 3-2 en Espagne, Gand savait qu'une victoire à domicile par 3-0 ou 3-1 serait suffisante pour passer le cap des huitièmes de finale de la Coupe CEV. Pourtant, ce sont bien les Espagnoles de Kiele Socuéllamos qui refroidissaient les ardeurs belges en prenant le premier set à leur compte (20-25). Dos au mur, les Gantoises devaient réagir et le faisaient avec brio dans le second set (25-20). La troisième manche, elle, fut bien plus serrée, les deux formations se rendant coup pour coup, avant que Gand n'en sorte vainqueur. La quatrième manche fut du même acabit, même si les Belges bénéficiaient d'une belle avance (17-11) avant de la voir fondre comme neige au soleil. Fort heureusement, Gand assurait dans les derniers instants afin de s'imposer 3-1 (25-22). Une victoire qui envoie le groupe néerlandophone en playoffs de la Coupe CEV. Elles croiseront le fer avec les Polonaises de Budowlani Lódz. Si elles parviennent à s'imposer lors de cette phase de playoffs, elles se hisseront en quarts de finale de la compétition où elles affronteront une équipe repêchée de Ligue des champions. (Belga)