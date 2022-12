Coupe CEV dames - Gand se qualifie pour les huitièmes de finale en gagnant deux sets à Zurich

(Belga) Gand franchit le cap des seizièmes de finale de la Coupe CEV dames de volley-ball après avoir accroché deux sets lors de la manche retour perdue 3-2 face à Zurich.

Sorties victorieuses de la manche aller la semaine dernière (3-1), les Gantoises avaient une mission ce mardi soir face à Zurich, lors du match retour: accrocher deux sets, au moins, pour se hisser au prochain tour. Et d'entrée de jeu, les deux équipes ne se faisaient aucun cadeau, les Zurichoises remportant la première manche... 37-35 (!) au terme d'un véritable thriller. Dans la seconde manche, Gand ne laissait par contre aucun espoir à son adversaire (14-25). Des Suissesses qui se reprenaient dans la foulée pour mener 2-1 (25-22) et mettre les Gantoises au pied du mur. Au terme d'un quatrième set indécis et mouvementé, ce sont pourtant les Belges qui l'emportaient (23-25) et assuraient donc leur place au prochain tour. Le cinquième set, disputé pour l'honneur, revenait à Zurich (15-11), mais Gand n'en avait cure puisqu'il passera bien l'hiver au chaud en Coupe CEV. Gand sera opposé au vainqueur du duel entre Oudegem et les Espagnoles de Socuellamos. Celles-ci ont largement remporté le match aller 3-0 (25-14, 25-18, 25-13). Le match retour se jouera jeudi à Termonde. (Belga)