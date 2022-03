Coupe CEV dames - Istanbul bat Stuttgart lors de la finale aller et file vers un deuxième sacre

(Belga) Eczacibasi Istanbul s'est imposé trois sets à un face aux Allemandes de Stuttgart lors du match aller de la finale de la Coupe CEV dames de volley mardi en Turquie.

Après avoir remporté le premier set, les Turques ont vu les Allemandes recoller au score dans le deuxième set. Déjà lauréat en 2018, Istanbul assurait son succès dans les troisième et quatrième sets (25-19, 22-25, 25-20, 25-17). Le club turc est donc dans une position de force avant le match retour en Allemagne le mardi 22 mars. Stuttgart devra s'imposer sans perdre plus d'un set, puis remporter un set en or en 15 points pour espérer décrocher son premier titre européen. En 2021, les Italiennes de Monza avaient remporté le trophée. (Belga)