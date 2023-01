Coupe CEV - Un derby belge entre Roulers et Maaseik en quarts de finale

(Belga) Éliminé de la Ligue des Champions de volleyball ce mercredi soir, Roulers affrontera Maaseik en quarts de finale de la Coupe CEV. La Belgique aura au moins un représentant en phase finale de la Coupe CEV, le second échelon des compétitions européennes.

Sorti vainqueur de son match de playoffs contre Ceske Budejovice au terme d'un set en or remporté 15-9, Maaseik savait qu'il croiserait la route du meilleur repêché de la Ligue des Champions. Battu du côté de Lube Civitanova (3-2), Roulers a terminé deuxième meilleure équipes des troisièmes classées des poules. Le premier poursuivant son aventure en Ligue des champions, Roulers est le meilleur repêché et s'offrira donc un derby belge en quarts de la Coupe CEV. Un affrontement en aller-retour qui se tiendra normalement les 8 et 15 février prochain. D'abord sur le terrain de Roulers, ensuite à Maaseik. (Belga)