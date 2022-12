Coupe Challenge dames - Asterix AVO s'impose au Monténégro et prend une option sur les huitièmes

(Belga) Asterix AVO a réussi son entrée en lice en seizièmes de finale de la Coupe Challenge dames ce mardi soir en s'imposant 1-3 face à Herceg Novi.

La mission d'Asterix AVO ne s'annonçait pourtant pas aussi simple puisque Herceg Novi n'avait pas encore perdu le moindre set cette saison et domine de la tête et des épaules le championnat monténégrin. Mais la formation belge avait à cœur de ne pas passer à côté de ce match aller des seizièmes de finale et a fait preuve de métier pour s'imposer, avec brio, lors des deux premiers sets (16-25, 19-25). Dans la troisième manche, Herceg affichait un visage plus conquérant, prenant Asterix à la gorge et parvenant à l'emporter 25-23. Un set servant de réveil pour Asterix qui, dans la foulée, reprenait le contrôle des échanges pour s'imposer 20-25. Un succès 1-3 à l'extérieur qui permet au club néerlandophone de prendre une belle option sur le prochain tour. La manche retour est programmée le mercredi 21 décembre (19h30). (Belga)