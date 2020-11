Coupe d'automne des Nations: l'Irlande domine le pays de Galles en ouverture

Efficace à défaut d'être brillante, l'Irlande a battu le pays de Galles 32-9 vendredi à Dublin en ouverture de la Coupe d'automne des nations, nouvelle compétition de rugby réunissant huit équipes, celles du Six Nations et deux invitées, les Fidji et la Géorgie.

Cette victoire inaugurale du XV du Trèfle a toutefois été ternie par la sortie du capitaine Johnny Sexton, dès la 29e minute.

C'est une opposition entre équipes "blessées", avait prédit Sexton avant cette rencontre. L'ouvreur de 35 ans ne croyait pas si bien dire. Alors qu'il fêtait sa 100e sélection, il a été contraint de céder sa place, visiblement touché aux ischio-jambiers, au moment où le XV du Trèfle menait 13-3.

Si l'Irlande a dû se passer des services de son capitaine, elle a renoué avec le succès grâce notamment au pied du néo-capé Billy Burns et à un essai en fin de rencontre de l'ailier d'origine néo-zélandaise James Lowe, dont c'était également la première sélection.

Les Irlandais restaient sur une défaite à Paris (35-27) qui avait mis fin à leurs espoirs de remporter le Tournoi des six nations, finalement achevé à la troisième place. Le XV du Poireau poursuit lui sa série noire avec une sixième défaite consécutive. Une triste façon pour le capitaine Alun Wyn Jones d'honorer sa 150e sélection.

Après 10 premières minutes tendues, Sexton a inscrit les trois premiers points du match sur une pénalité (3-0, 11e) à laquelle a répondu Leigh Halfpenny quelques minutes plus tard (3-3, 17e).

- L'Irlande prend le large -

Les Irlandais ont pris le large grâce à un essai de leur deuxième ligne d'origine sud-africaine Quinn Roux (23e) et à la précision de Sexton (13-3) avant que l'ouvreur de 35 ans ne soit contraint de sortir.

Billy Burns, 26 ans, a suppléé le capitaine irlandais. Après une réduction du score de Halfpenny (13-6), le joueur de l'Ulster a inscrit ses premiers points internationaux pour permettre aux XV du Trèfle de mener de dix points à la pause (16-6).

En deuxième période, Halfpenny a à nouveau réduit la marque (16-9, 50e) avant que Burns ne réussisse une nouvelle pénalité (19-9, 54e). En fin de rencontre, les joueurs d'Andy Farrell, s'en sont remis au pied de Conor Murray, entré à la place de Burns, et auteur de deux pénalités (25-9, 72e).

Les Irlandais ont ajouté un deuxième essai sur le fil grâce à James Lowe (80+2) et décrochent leur premier succès (32-9) dans cette nouvelle compétition qui réunit huit équipes réparties en deux groupes. Une épreuve créée pour aider les fédérations à faire face aux conséquences économiques de la pandémie de coronavirus.

Avec cette victoire, l'Irlande prend la tête de la poule A devant les Gallois en attendant la rencontre entre l'Angleterre et la Géorgie qui s'affrontent à Londres samedi. Dans la poule B, l'Italie accueille l'Ecosse à Florence samedi alors que le match entre la France et les Fidji prévu dimanche a été annulé après des cas de contamination au Covid-19 dans l'effectif fidjien.