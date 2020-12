Coupe d'Europe: à Edimbourg, les Rochelais laborieux mais victorieux

Le Stade Rochelais, en manque de réalisme sur ses temps forts, s'est contenté d'une victoire poussive sur le terrain d’Édimbourg (13-8) samedi soir pour son entrée en lice en Coupe d'Europe.

Le leader du Top 14, dominateur sur l'ensemble du match mais à la conquête plutôt moyenne, s'est contenté de deux essais inscrits par par Raymond Rhule (24e) et Jérémy Sinzelle (42e), contre un pour les Écossais signé Blair Kinghorn (51e) sur une des rares pénétrations des joueurs de Richard Cockerill dans les 22 mètres visiteurs.

Ce succès permet aux hommes de Jono Gibbes de suivre le rythme de Toulon et Bordeaux-Bègles, vainqueurs eux aussi dans cette poule A dominée par le Leinster et les Wasps, seuls vainqueurs avec le bonus offensif.

Les Maritimes étaient venus avec de grosses intensions, dans le sillage d'un Will Skelton colossal que ce soit dans le combat ou le jeu courant. Mais face à cet Édimbourg en proie en doute dans le Pro 14 (2 victoires, 5 défaites), ils ont manqué de réalisme à l'image de ce pilonnage en règle (20) n'aboutissant pas ou de Tawera Kerr-Barlow repris près de l'en-but par Stuart McInally (22).

A force de pousser, les +Jaune et noir+ ont trouvé une brèche, avec des relais sur un pas de Geoffrey Doumayrou et Sinzelle pour un essai de Rhule (0-8).

Rarement mis en danger, les Rochelais se sont fait surprendre avant la pause sur la première incursion locale, récompensée par une pénalité de Jaco van der Walt (38e).

Au retour des vestiaires, on a cru, après un essai confus de Sinzelle (3-13) et la domination maritime dans les zones de rucks, que La Rochelle allait enfin se libérer. Il n'en fût rien, le match tombant dans l'approximation, avec pas mal de maladresses et de mauvais choix qui n'ont pas permis au jeu de se développer.

La fin de partie s'est même avérée un brin tendue pour les partenaires de Grégory Alldritt qui ont bien résisté à deux pénaltouches et gagné la mêlée de la dernière chance écossaise.