Coupe d'Europe d'escalade - Lucie Delcoigne 12e à Cracovie

Lucie Delcoigne a pris la 12e place finale de la 5e manche de Coupe d'Europe d'escalade dans la catégorie boulder (bloc), dimanche à Cracovie, en Pologne. La Belge de 19 ans, originaire de Buzet, a terminé 12e des demi-finales après avoir passé l'écueil des qualifications. Seules les six premières disputaient la finale.

L'Anversoise Céline Cuypers, 22 ans, a pris la 31e place finale. Hors du top 20 en qualifications, elle n'a pas disputé les demies. Chez les messieurs, Lukas Franckaert, 21 ans, et François Mertens de Wilmars, 17 ans seulement, ont respectivement terminé 25e et 51e en qualifications, un résultat insuffisant pour avancer en demi-finales. Le prochain rendez-vous de Coupe d'Europe d'escalade se tiendra à Laval du 22 au 24 octobre, avec les catégories difficulté (lead) et vitesse (speed) au programme.