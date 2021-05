Coupe d’Europe de rugby: Antoine Dupont joueur de l’année

Le demi de mêlée de Toulouse et du XV de France Antoine Dupont a été désigné meilleur joueur européen de l'année, a annoncé samedi l'EPCR, organisateurs des Coupes d'Europe après le titre toulousain.

Dupont est le premier Français récompensé et succède à l'Anglais Sam Simmonds, qui joue aux Chiefs d'Exeter.

Le Toulousain figurait parmi une "short list" de joueurs issus du Top 14 dont les Rochelais Gregory Alldritt et Will Skelton ou ses coéquipiers en Rouge et Noir Jérôme Kaino et Julien Marchand.

Dupont a inscrit quatre essais en cinq matches de Coupe d'Europe cette saison et a permis au Stade toulousain de battre La Rochelle (22-17), samedi, le cinquième titre des Haut-Garonnais dans la compétition, un record.