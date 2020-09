Coupe d'Europe de rugby: Camille Chat et l'appétit du lion

Blessé en janvier avec le XV de France, puis confronté au confinement, le talonneur Camille Chat rattrape le temps perdu avec l'appétit d'un lion depuis la reprise et espère enfin conquérir cette étoile européenne qui manque au Racing 92.

La chemin vers une première consécration continentale, après deux finales perdues, passe avant tout par une demi-finale contre les Saracens, vainqueurs de trois des quatre dernières éditions de la Coupe d'Europe. Autant dire une montagne.

Mais les Sarries ont "des failles, comme toutes les équipes", souligne Chat, qui croit en les chances de son équipe, actuel leader du Top 14.

Samedi à Clermont (36-27), en quart de finale, l'international de 24 ans (27 sélections) était l'un des Racingmen les plus en vue, au point d'obtenir le titre d'homme du match, fruit surtout de son impact en mêlée et de sa débauche d'énergie dans les rucks.

Au-delà de la performance individuelle, "c'est une victoire collective", avait tenu à souligner le Bourguignon au cheveu long et à la barbichette, de retour en forme. La blessure à un mollet, contractée à l'échauffement avant le premier match du Tournoi des six nations contre l'Angleterre, semble bien derrière lui, même s'il a "mal vécu" cet épisode.

"La Coupe du monde s'est plutôt bien passée et j'avais envie de jouer, de montrer que je pouvais être titulaire... Je me suis blessé, ça ne s'est pas fait. Donc c'était frustrant. J'étais dans mon canapé pour France-Angleterre: ils ont fait un super match, j'étais super content même si j'avais les boules de ne pas être sur le terrain. C'est comme ça, les blessures font partie du métier...", avait-il expliqué début septembre dans dans un entretien à l'AFP avant l'ouverture de la saison 2020-2021 de Top 14.

- Duel avec Jamie George -

"J'ai dû bien me soigner et j'ai eu quelques petites complications. Au début, j'avais un peu mal à la reprise. J'avais pris un peu de poids donc je ne me sentais pas forcément en forme. Mais plus ça va plus je me sens bien bien", complète le natif d'Auxerre, qui était en concurrence avec Guilhem Guirado, l'ancien capitaine du XV de France, pendant la dernière Coupe du monde au Japon.

Avant de retrouver les Bleus fin octobre, où la concurrence est encore plus forte avec l'émergence du Toulousain Julien Marchand, Chat espère enfin aller au bout en Coupe d'Europe, après deux échecs vécus avec le Racing 92 en finale, en 2016, face aux Sarries, puis en 2018 contre les Irlandais du Leinster.

"On court après ce titre depuis quelques années et je pense qu'on a peu d'opportunités d'être champion d'Europe. Là, on a une demi-finale devant nous et j'espère qu'on va tout faire pour évoluer un écran au dessus", a expliqué celui qui avait débuté en Top 14 lors de la saison 2015-2016.

Il s'attend à un "gros combat" face à son vis-à-vis des Sarries, Jamie George, vice-champion du monde avec le XV de la Rose. "C'est un très bon joueur, l'un des meilleurs talonneurs du monde (...) A moi de faire un gros match", a souligné Chat, qui espère réaliser un gros coup samedi à Nanterre.

Car la Coupe d'Europe, "c'est mon gros objectif personnel", assure-t-il. Un de plus, qu'il ne lui reste plus qu'à croquer.