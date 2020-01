Coupe d'Europe de rugby: Dupont enfin titulaire avec Toulouse

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont, blessé au dos à la fin de la Coupe du monde, sera titulaire avec Toulouse pour la première fois cette saison samedi contre le Connacht en Coupe d'Europe, a annoncé le club vendredi.

Le N.1 au poste en sélection (23 ans, 20 sélections), qui a mis deux mois à se remettre de sa blessure contractée en phase de poules du Mondial, débutera enfin avec son club après être entré en cours de jeu 20 minutes contre Toulon (13-13) puis 30 au Stade Français (défaite 30-18).

Par conséquent, Sébastien Bézy, qui a débuté tous les matches depuis le début de la saison à l'exception d'un (Pierre Pagès était titulaire contre Bayonne), sera sur le banc pour la seconde fois seulement.

Autre remplaçant notable: l'ouvreur ou centre Romain Ntamack, pourtant titulaire chez les Bleus lors du Mondial et qui peut là perdre des points dans la course à l'ouverture pour le Tournoi des six nations: son principal concurrent, le Bordelais Matthieu Jalibert, est titulaire en Challenge européen contre Edimbourg.

Les ailiers ou arrières Yoann Huget et Maxime Médard, absents de marque de la liste des 42 Bleus, ne sont pas non plus dans le XV de départ: le premier est remplaçant, subissant la promotion d'Arthur Bonneval, et le second est hors groupe. Thomas Ramos et Cheslin Kolbe complètent le triangle arrière.

Connacht - Toulouse, samedi 16h15 à Galway

Les XV de départ

Connacht: O'Halloran, Adeolokun, Aki, Robb, M. Healy - (o) Carty, (m) Kerins - Fainga'a, Butler (cap.), Boyle - Thornbury, Dillane - Bealham, McCartney, McAllister

Toulouse: Ramos - A. Bonneval, Guitoune, Ahki, Kolbe - (o) Z. Holmes, (m) A. Dupont - Kaino (cap.), S. Tolofua, Elstadt - Tekori, Verhaeghe - Faumuina, J. Marchand, Castets

Remplaçants

Connacht: Heffernan, Buckley, Robertson-McCoy, Maksymiw, McKeon, C. Blade, Horwitz, Porch

Toulouse: Mauvaka, Neti, Aldegheri, Ro. Arnold, Placines, S. Bézy, Ntamack, Huget

Arbitre: Luke Pearce (Angleterre)