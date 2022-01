Coupe d'Europe de rugby: La Rochelle bat Glasgow et finit 3e de sa poule

Avec une victoire bonifiée à Glasgow (38-30) samedi, La Rochelle s'est assuré la troisième place de sa poule et l'avantage du terrain au match retour des huitièmes de finale.

Face aux Ecossais, qui avaient absolument besoin d'une victoire pour obtenir leur qualification, le Stade Rochelais s'est montré très réaliste pour capitaliser sur les erreurs adverses en seconde période malgré deux cartons jaunes dans les dernières minutes.

Les hommes de Ronan O'Gara ont su se montrer patient après un premier acte où les maladresses les ont empêchés de faire le trou, même si un essai dans les arrêts de jeu de la première période de Paul Boudehent leur avait permis de virer en tête (15-9).

La seule petite frayeur est venue d'une réaction écossaise au tout début du second acte.

Sur une magnifique prise d'intervalle de Ross Thompson, l'ouvreur des Warriors a parfaitement décalé Josh McKay qui est allé aplatir et la transformation de Thompson a permis aux locaux de passer devant (16-15, 41e) pour la deuxième fois du match, après avoir mené quelques secondes 3-0 au tout début du match.

Indiscipline sans conséquence

Loin de perdre le fil, les Rochelais ont été piqués au vif et sur un regroupement à quelques mètres de la ligne écossaise, Pierre Bourgarit, a échappé aux bras de quatre adversaires pour aller remettre les Français dans le droit chemin (22-16, 46e).

Après une pénalité de Pierre Popelin, qui les avait mis hors de portée (25-15, 49e), les Ecossais ont cafouillé un ballon d'attaque sur les 22 mètres rochelais qui a permis à Brice Dulin de traverser le terrain en deux coups de pieds. Un rebond favorable a permis à Pierre Boudehent de se saisir du ballon à huit mètres de la ligne et d'aller offrir le bonus offensif essentiel à son équipe (32-16, 50e).

La fin de partie a été un peu plus décousue entre énergie du désespoir côté écossais et manque de discipline côté La Rochelle, qui a joué un moment à treize après des cartons jaunes pour Gregory Aldritt (68e) et Dillan Leyds (74e).

Mais en dépit d'un rapproché final de Glasgow pour échouer à huit points (38-30) les Français ont assuré le coup et peuvent attendre l'identité de leur adversaire qui sera le sixième de la poule B, début avril.

La victoire rochelaise qualifie également Clermont pour la phase finale.

Glasgow devra, lui, espérer une défaite de Montpellier sans bonus, dimanche, contre Exeter ou que les Opreys n'aillent pas l'emporter largement à Sale pour voir les huitièmes de finale.