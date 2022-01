Coupe d'Europe de rugby: le Racing s'impose à l'usure face aux Ospreys et file en huitième

Le Racing est allé remporter une victoire laborieuse et à l'usure face aux Gallois des Ospreys (25-10), samedi, lors de la troisième journée de la Coupe d'Europe de rugby, s'assurant une place en huitième de finale.

Avec trois succès en trois journées et 14 points glanés, le Racing est premier de la poule A devant l'Ulster, qui a 9 unités et un match en moins, alors que les Ospreys ferment la marche avec un compteur toujours vierge.

La première période n'a pourtant pas concrétisé cet écart au classement, malgré la belle impression faite à l'entame par les Parisiens.

En supériorité dès la 7e minute, après un carton jaune pour Alex Cuthbert, et une pénalité réussie par Maxime Machenaud (3-0), ils n'ont pas su enfoncer le clou en refusant de prendre des points au pied pour chercher le coup dur.

Mais à force de laisser filer les ballons en bonne position, c'est même le club de Swansea qui a pris les devants.

Stimulés par le retour de Cuthbert, ils ont lancé une belle offensive où les temps de jeu se sont enchaînés de façon dynamique jusqu'à l'essai en force de Keiran Williams (7-3, 21e), avant que Gareth Anscombe ne rajoute 3 points (10-3, 31e).

Piqué au vif, les Racingmen ont réduit l'écart dans la foulée, Juan Imhoff étant envoyé derrière la ligne par Teddy Thomas pour atteindre la pause avec deux points de déficit (10-8).

Il a finalement fallu un second carton jaune contre les Gallois et Will Griffiths (50e) pour que le score bascule en faveur du Racing avec un essai de Vrimi Vakatawa, après une touche ratée des locaux et une belle action de Gaël Fickou (15-10, 59e).

La fin du match a été un peu mieux maîtrisée, Finn Russell mettant les Ospreys hors de portée (18-10, 66e), avant que, 5 minutes plus tard, Thomas ne porte le coup de grâce (25-10, 71e) dans cette victoire longue à se dessiner.