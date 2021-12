Coupe d'Europe de rugby: Montpellier-Leinster annulé, le club français vainqueur sur tapis vert

Le match opposant Montpellier aux Irlandais du Leinster, programmé vendredi à l'occasion de la deuxième journée de Coupe d'Europe de rugby, a été annulé après de nouvelles contaminations au Covid-19 au sein du Leinster et Montpellier est déclaré vainqueur sur tapis vert, a annoncé jeudi l'organisateur.

"La commission indépendante d'évaluation des risques des matches (...) a fait part à l'EPCR de ses inquiétudes à la suite de nouveaux résultats positifs à des tests Covid-19 au sein de l'effectif du Leinster Rugby. Malheureusement la décision d'annuler le match a été prise", a expliqué l'European professional club rugby (EPCR) dans un communiqué.

Montpellier est "considéré vainqueur sur le score de 28-0 avec cinq points de classement attribués, conformément au règlement du tournoi", a précisé le gestionnaire des compétitions continentales de clubs.

Le Leinster, de son côté, a fait part de sa "déception" dans un communiqué.

"Les joueurs et les membres de l'encadrement ont subi cinq séries de tests antigéniques et quatre de tests PCR au cours des six derniers jours et un groupe de joueurs, qui a franchi toutes ces étapes, a été retenu pour représenter le club en France", a écrit l'équipe irlandaise.

"Après ces résultats de tests et les mesures prises, une lettre avait été adressée au Leinster par Public Health Ireland (l'autorité de santé en Irlande, ndlr) confirmant que le groupe pouvait voyager en France. Le Leinster s'est plié aux mesures et protocoles requis par l'EPCR et continuera de la faire. Même si nous sommes déçus, notre priorité maintenant est la santé et le bien être de nos joueurs et de notre staff", a ajouté le Leinster.

Il s'agit du deuxième match de Coupe d'Europe annulé pour des raisons liées au coronavirus après celui remporté sans jouer par les Anglais de Bristol aux dépens de l'équipe galloise des Scarlets (28-0) samedi dernier lors de la première journée. Les Scarlets, dont 32 joueurs et membres du staff étaient alors en quarantaine dans le cadre des mesures anti-Covid, avaient dû déclarer forfait.

De son côté, Montpellier avait annoncé mardi un cinquième cas positif au Covid-19 et avait en conséquence adapté son entraînement, avec des groupes séparés. Mais aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée dans les rangs héraultais à l'issue des tests effectués mercredi.