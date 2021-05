Coupe d'Europe de rugby: "On en veut plus", prévient Alldritt (La Rochelle)

Une demi-finale gagnée contre le Leinster, "c'est bien" mais "on en veut plus", a prévenu le troisième ligne de La Rochelle Grégory Alldritt qui a "hâte" de jouer la finale de la Coupe d'Europe de rugby contre le Stade toulousain, le 22 mai à Twickenham.

Q: L'entame du match a été compliquée. Avez-vous douté ?

R: "Non on ne peut pas parler de doute. On savait que cela être dur, on savait à quoi s'attendre. Là où on s'est rassuré, c'est que malgré les pénalités (concédées) on s'est battu avec les avantages. On ne leur a laissé que des miettes, des trois points. Je pense que c'est là-dessus que l'on gagne le match parce que si on prend un deuxième essai en première période, cela n'aurait pas été la même chose. Petit à petit avec le ballon on voyait qu'on était bien, on prenait de l'avancée et on arrivait à trouver des espaces. On s'est dit de jouer et de profiter, de ne pas en garder et de ne pas se regarder sur le terrain. On est contents."

Q: Mesurez-vous la portée de votre performance ?

R: "C'est vrai que c'est quelque chose d'énorme une finale de Champions Cup. Mais il y avait ce sentiment aussi dans le vestiaire, de considérer qu'une demi-finale c'est bien mais que ce n'est pas assez. On en veut plus et on veut aller gagner ce titre. C'est un gros soulagement et une grosse joie d'être passés et maintenant on espère aller chercher le titre."

Q: Que représente une finale de Coupe d'Europe contre le Stade toulousain à Twickenham ?

R: "La Coupe d'Europe, c'est une compétition d'élite. Il y a très peu de clubs qui arrivent à aller jusqu'en finale. On va jouer contre l'une des meilleures équipes d'Europe, voire la meilleure équipe d'Europe en ce moment. Maintenant on y est et ils nous connaissent. On va avoir le temps de préparer ce match. On a tous hâte d'y être."

Propos recueillis en conférence de presse