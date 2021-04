Coupe d'Europe de rugby: quasi-sans faute pour les clubs français

Une élimination sur tapis vert, une autre face au tenant du titre mais aussi, et surtout, cinq clubs français en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby: La Rochelle, Clermont, Toulouse, le Racing 92 et Bordeaux-Bègles sont montés dans le grand huit européen. Un record.

. Le Racing 92 en balade

Sept essais, plus de 50 points d'écart et un quatrième quart de finale européen de rang: le Racing 92 s'est montré sans pitié devant Edimbourg, avalé 56-3 sans sourciller. Piétinés par les Franciliens, les coéquipiers d'Hamish Watson, meilleur joueur du Tournoi 2021, et Duhan van der Merwe, meilleur marqueur d'essais du Tournoi 2021, n'ont inquiété les Ciel et Blanc que deux minutes. Le temps d'un essai, finalement refusé à James Johnstone.

Puis la machine Racing s'est mise en route, inarrêtable et implacable. Sereins, les hommes de Laurent Travers, portés par un Camille Chat en verve, n'ont finalement jamais forcé pour se défaire d'Ecossais lessivés.

Dans cet après-midi quasi-parfait, le principal point noir est venu des blessures plus ou moins graves du centre et capitaine Henry Chavancy (luxation de l'épaule droite, 27e), du deuxième ligne Dominic Bird (cou, 61e) et Virimi Vakatawa (genou, 68e). Chavancy est d'ores et déjà forfait pour le quart face à l'UBB.

. Jalibert porte Bordeaux-Bègles

Impressionnant avec les Bleus pendant le Tournoi des six nations, Matthieu Jalibert a confirmé sa bonne forme du moment: avec 22 points, tous au pied, le demi d'ouverture de l'UBB a envoyé les Girondins en quart de finale, le premier en Coupe d'Europe pour Bordeaux-Bègles.

Face à Bristol (36-17), qui les avait éliminés en Challenge européen la saison dernière, les hommes de Christophe Urios se sont rattrapé de leurs contre-performances récentes.

"C'était compliqué, on savait que Bristol est une grande équipe. Nous, on voulait surtout réagir, c'est énormément de fierté. On n'avait pas forcément ciblé la Coupe d'Europe, on voulait juste aller le plus loin possible. Jouer des matches comme ça, ça fait progresser. On voulait montrer qu'on est capables de gagner des matches de phase finale. Je suis content et fier", s'est félicité le héros du jour. Merci qui?

. Toulouse et Clermont en costauds

"Une performance XXL" pour Toulouse, selon les mots d'Ugo Mola. En s'imposant 40-33 sur le terrain du Munster, où personne n'avait gagné en Europe depuis 2015, le Stade toulousain a fait plus que valider le 20e billet pour les quarts de finale de son histoire.

Avec à la clé une démonstration de jeu offensif, les coéquipiers d'Antoine Dupont et Romain Ntamack ont frappé un grand coup avant d'aller défier Clermont au stade Marcel-Michelin.

Les Auvergnats, eux, ont renversé les Wasps (27-25) à la faveur d'un essai, à la dernière minute, de Kotaro Matsushima, transformé par Camille Lopez. Ils n'ont pourtant mené au score que sept minutes: entre les 18e et 24e minutes puis à la dernière seconde. Qu'importe, Clermontois et Toulousains se retrouveront pour une revanche de la dernière finale de Top 14.

. Puissance 5

Cinq clubs français en quart de finale de Coupe d'Europe, c'est tout simplement un record. Jamais depuis la première édition, lors de la saison 1995-1996, le Top 14 n'avait envoyé autant de représentants dans le Top 8 européen. Trois la saison dernière, deux en 2019, quatre en 2018, mais jamais cinq.

La Rochelle avait montré la voie dès vendredi en ne faisant qu'une bouchée de Gloucester (27-16). Même l'élimination de Lyon n'est pas honteuse. Le LOU, croqué par Exeter (47-25), a longtemps tenu tête aux champions d'Europe en titre. Avant de céder, les armes à la main.

Le seul point noir vient finalement d'Irlande: Toulon a chuté devant le Leinster, sans jouer, éliminé sur tapis vert par la pandémie et l'EPCR. Une décision qui a ouvert une nouvelle polémique, le RCT songeant à réclamer un dédommagement, voire à ne plus se réengager en Coupe d'Europe.