Coupe d'Europe de rugby: Toulouse en finale après sa victoire sur Bordeaux-Bègles (21-9)

Toulouse s'est qualifié pour la septième finale de Coupe d'Europe de son histoire, la première depuis 2010, en dominant samedi sur son terrain d'Ernest-Wallon une équipe de Bordeaux-Bègles (21-9) qui avait atteint pour la première fois le dernier carré de la compétition.

Habitué des grands rendez-vous continentaux, le Stade toulousain a souffert, dans des conditions humides, pour faire respecter son rang face au novice girondin, dont la préparation avait été perturbée ces dernières semaines, avec huit contaminations au Covid-19 recensées au sein de son effectif.

L’entraîneur girondin Christophe Urios espérait que ce coup du sort sanitaire permettrait à son groupe de "resserrer les liens" et l'UBB a effectivement longtemps fait front avant de rompre en fin de match sur un essai de l’inévitable Antoine Dupont.

Inhabituellement fébrile et nerveux, à l'image de son capitaine Julien Marchand, Toulouse a pourtant balbutié son rugby sous la pluie en première mi-temps.

Malgré le 15e essai de la saison de son jeune ailier Matthis Lebel, en bout de ligne après une belle claquette de Maxime Médard, et le retour du soleil dans le deuxième acte, cette demi-finale franco-française ne restera pas dans les annales de la Coupe d'Europe en terme de jeu.

Dans un concert d'approximations et de ballons échappés, les Rouge et Noir ont rendu la moins mauvaise partition pour aller chercher la finale après s’être imposés sur les terrains du Munster (40-33) et de Clermont (21-12) aux tours précédents.

Un beau cadeau d’anniversaire, le jour de ses 22 ans, pour Romain Ntamack, dont le match dans le match était très attendu avec son concurrent en équipe de France Matthieu Jalibert, pas toujours récompensé pour ses prises d’initiatives.

Opposé dimanche à la province irlandaise du Leinster dans la deuxième demi-finale, un autre club français, La Rochelle, tentera de rejoindre les Toulousains en finale, programmée le 22 mai dans le stade londonien de Twickenham, avec du public.