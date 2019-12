Coupe d'Europe: Racing 92, le grand écart ?

Une occasion en or ? Le Racing 92 peut profiter de la réception des modestes Ospreys, vendredi (20h45), et du déplacement du Munster le lendemain sur le terrain des Saracens pour faire le trou en vue de la qualification pour les quarts de finale de Coupe d'Europe dès la 4e journée.

Le manager des Ciel et Blanc Laurent Travers en convient, il "aurait signé des deux pieds et des deux mains", au moment du tirage au sort, pour sortir de cette poule 4 de la mort composée du tenant du titre (Saracens), d'un double vainqueur (2006 et 2008) et triple demi-finaliste ces deux dernières saisons (Munster) en plus de son équipe, finaliste en 2016 et 2018.

Avec 12 points au compteur, elle s'en rapprocherait en cas de succès face aux Gallois, particulièrement agrémenté du point de bonus offensif, et de victoire des Saracens (6 pts) face au Munster (11 pts).

Un scénario hautement plausible. D'une part parce que les Anglais, à la maison après avoir résisté au Munster chez lui (défaite 10-3), joueront leur va-tout pour conserver leur couronne.

D'autre part parce que les Ospreys sont en pleine déconfiture (0 pt, une victoire cette saison toutes compétitions confondues) et n'ont pas fait le poids à domicile samedi dernier (40-19), même s'ils ont été réduits à quatorze dès la première minute.

Les Franciliens ont beau multiplier les précautions oratoires, comme Travers ("les équipes britanniques ne lâchent rien") ou le centre Olivier Klemenczak ("ils n'ont plus rien à jouer et donc vont jouer tous les coups"), difficile de les imaginer chuter sur le synthétique de Nanterre.

- "On ne comprend pas trop" -

Certes, cela leur est déjà arrivé trois fois depuis le début de saison (plus un nul), mais en championnat. En Coupe d'Europe, ils sont beaucoup plus fringants, invaincus (deux succès et un nul sur le terrain du Munster) après avoir commencé leur campagne par un large succès à l'Arena face aux Saracens (30-10).

"On carbure beaucoup plus en Coupe d'Europe qu'en Top 14. Même nous, joueurs, on se pose des questions. C'est difficile à expliquer, on ne comprend pas trop. C'est assez bizarre" reconnaît le troisième ligne Fabien Sanconnie.

"On semble avoir un état esprit différent même si ce n'est pas voulu car on a un objectif similaire (être champion)" abonde Klemenczak.

Et pour l'atteindre en championnat, les Racingmen (11e) devront commencer par rattraper le wagon des six qualifiés pour la phase finale, cinq longueurs devant.

Au-delà du résultat brut, la rencontre de vendredi leur servira donc aussi à préparer les futures échéances domestiques, décisives avec les réceptions de Montpellier et Clermont, deux concurrents directs, entrecoupées d'un déplacement à Brive.

Après une prestation en demi-teinte le week-end passé malgré la large victoire, ils sont donc attendus en terme de contenu, afin de continuer à grappiller, dixit Travers, cette "confiance très difficile à gagner, au quotidien pas après pas, mais très facile à perdre".

Les XV de départ

Racing 92: Zebo - Dupichot, Vakatawa, Chavancy (cap), Imhoff - (o) Volavola, (m) Machenaud - Chouzenoux, Tanga, Sanconnie - Palu, Do. Ryan - Gomes Sa, Baubigny, Ben Arous

Ospreys: C. Evans - Klim, Thomas-Wheeler, K. Williams, L. Morgan - (o) M. McKenzie, (m) Venter - Cross, Morris, Lydiate (cap) - Ashley, Beard - Fia, Otten, N. Smith

Remplaçants

Racing 92: Chat, Kolingar, Colombe, Bird, Jor. Joseph, Gibert, Klemenczak, Russell

Ospreys: Lake, Fawcett, Gardiner, Volpi, Wi. Jones, A. Davies, L. Price, T. Williams

Arbitre: Lule Pearce (ENG)