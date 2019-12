Coupe d'Europe: Toulouse pour faire un pas, Clermont pour garder le contact

Toulouse a l'occasion de faire un grand pas vers les quarts de finale de la Coupe d'Europe en cas de victoire à Montpellier samedi lors de la 4e journée, où Clermont devra l'emporter avec le bonus pour rester au contact de l'Ulster.

+ Toulouse, tout proche

Avec trois succès dans la poche pendant que ses trois concurrents n'en comptent qu'un seul, le Stade Toulousain (13 pts) a créé l'écart en tête de la poule 5 par rapport à Gloucester (7 pts), Montpellier (5 pts) et le Connacht (4 pts). Le Connacht recevant Gloucester samedi, une victoire des Irlandais et les Rouge et Noir n'auraient plus qu'à s'imposer deux heures plus tard dans l'Hérault afin d'être quasiment certains de voir le printemps européen pour la deuxième année de suite.

Demi-finalistes en 2019, les champions de France en titre n'auraient en effet ensuite besoin que d'une victoire (voire moins) lors des deux dernières journées (déplacement au Connacht, réception de Gloucester) pour être formellement assurés de terminer en tête. Surtout, un succès à Montpellier leur ouvrirait une voix royale vers une des quatre premières places de la phase de poules, synonymes de quart de finale à domicile.

Le MHR est de son côté loin de cette phase finale, disputée qu'une seule fois dans son histoire (2013). Il touche année après année ses limites sur la scène continentale, malgré un effectif de qualité, comme l'a prouvé sa défaite à Toulouse dimanche dernier (23-9).

Il lui reste cependant un petit espoir de se qualifier via un billet de meilleur deuxième, qui passe par un parcours sans-faute agrémenté de plusieurs points de bonus offensif. Les Toulousains devraient donc faire face à des Héraultais remontés et revanchards, cependant toujours privés d'Handré Pollard: l'ouvreur champion du monde sud-africain, recrue phare de l'intersaison, est encore trop juste.

+ Clermont sous pression

Clermont (11 pts) est lui déjà fixé: la victoire avec le bonus offensif de l'Ulster (17 pts) vendredi soir sur le terrain des Harlequins (34-10) l'oblige à prendre également les cinq points dimanche à la maison contre Bath pour coller avec les Nord-Irlandais. Mission amplement dans leurs cordes, puisque les Anglais sont éliminés et que les Auvergnats les ont largement battus vendredi dernier chez eux (34-17).

Ensuite, un mano à mano au couteau se dessinera avec les Irlandais, que l'ASM recevra lors de la dernière journée. Avant cette rencontre décisive, elle ne devra a priori pas se manquer sur le terrain des Harlequins, puisque l'Ulster recevra dans le même temps Bath.

+ Lyon, pour rêver

Si La Rochelle (en déplacement à Glasgow) est éliminée, Lyon (6 pts) est à peu près dans la même situation que Montpellier, dans la poule 1: il abat sa dernière carte en vue d'un quart de finale à l'occasion de son voyage à Trévise, qu'il doit de nouveau battre avec le point de bonus offensif.

Un succès permettrait très probablement au LOU de reprendre la deuxième place à Northampton (9 pts), en déplacement au Leinster, intouchable (14 pts) leader qui l'a laminé chez lui le week-end dernier (43-16). Lors de la prochaine journée, début janvier, ce sont les Lyonnais qui se rendront à Dublin... Un billet de meilleur deuxième est donc très hypothétique mais l'équipe de Pierre Mignoni se donnerait le droit de rêver en cas de victoire en Italie.

Le Leinster, quatre fois titré et finaliste au printemps, peut lui mettre un pied et demi en quarts comme Toulouse et Exeter (14 pts dans la poule 2) s'il dominait de nouveau Sale. Les Saracens (6 pts), vainqueurs sortants, n'ont eux pas le droit à l'erreur face au Munster (11 pts) dans la poule 3 du Racing 92 (17 pts après sa victoire contre les Ospreys 40-27 vendredi soir).

Joué vendredi

Poule 4

Racing 92 (bo) - Ospreys (bo) (WAL) 40-27

Poule 3

Harlequins (ENG) - Ulster (bo) (IRL) 10-34

Samedi

Poule 1

Trévise (ITA) - Lyon

Poule 5

(13h45) Connacht - Gloucester

Poule 4

(16h00) Saracens - Munster

Poule 5

(16h00) Montpellier - Toulouse

Poule 1

(18h15) Leinster - Northampton

Poule 2

(18h15) Glasgow (SCO) - La Rochelle

Dimanche

Poule 2

(14h00) Exeter (ENG) - Sale (ENG)

Poule 3

(16h15)

Clermont - Bath (ENG)