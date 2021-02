Coupe de Belgique de basket - Malines et Ostende qualifiés pour la finale

(Belga) Grâce à sa victoire 54-83 en déplacement à Louvain, Malines a décroché son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique de basket dimanche après-midi, malgré sa défaite (70-79) au match aller. Dans l'autre demi-finale, Ostende et Alost se sont quittés dos à dos (84-84), ce qui permet aux Côtiers d'accéder à la finale grâce à leur succès au match aller (101-76).

Battu au match aller à domicile de 9 points, Malines était dos au mur avant de se déplacer à Louvain ce dimanche pour le compte de la manche retour de ces demi-finales. Et si le début du match était à l'avantage des locaux, les visiteurs ont rapidement pris les commandes pour déjà résorber leur retard après seulement 15 minutes de jeu (14-30). En manque total de réussite au périmètre (3/17 à 3 points), Louvain ne parvenait pas à trouver le chemin des filets et Malines s'envolait à la pause (20-31). Au retour des vestiaires, Trevor Thompson (27 points et 10 rebonds) faisait un chantier dans la raquette louvaniste qui était incapable de répondre (40-59 à la 30e). En pleine confiance, les protégés de Paul Vervaeck continuaient sur leur lancée au cours de dix dernières minutes à sens unique pour finalement s'imposer (54-83) et décrocher leur ticket pour la finale. Dans l'autre demi-finale, Ostende a confirmé son succès de l'aller (101-76) dans une rencontre serrée de bout en bout. Pendant 40 minutes, les deux équipes ne se sont pas lâchées d'une semelle (51-43 à la pause). Au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre ne changeait pas et Alostois et Ostendais terminaient ce match retour sur un score d'égalité (84-84) qui permet aux Côtiers de valider leur ticket pour la finale. Vladimir Mihailovic, avec 23 points, termine meilleur marqueur d'Alost. Thomas Welsh (16 points et 7 rebonds) fait de de même pour Ostende. La finale opposera donc Malines à Ostende et elle se déroulera le 21 mars prochain à Forest National. Pour rappel, Anvers était le tenant du titre après son succès la saison dernière face au Spirou de Charleroi. (Belga)