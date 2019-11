Coupe de Belgique de basket - Victorieux à Mons, Anvers prend une grosse option sur la demi-finale

(Belga) Les Giants d'Anvers se sont imposés 56-73 vendredi soir sur le parquet de Belfius Mons-Hainaut pour le compte de la manche aller des quarts de finale de la coupe de Belgique.

Grâce à des excellents deuxième et troisième quart-temps (remportés 13-21 et 12-21), les Giants d'Anvers ont pris une grosse option sur la qualification pour la demi-finale de la coupe de Belgique vendredi soir sur le parquet de Belfius Mons-Hainaut. Emmenés par un trio Hans Vanwijn (17 points, 7 rebonds et 5 passes), Dave Dudzinski (11 points) et Ibrahima Fall Faye (10 points), les joueurs de Christophe Beghin, le coach anversois, ont rapidement pris les commandes de la rencontre pour ne plus jamais les lâcher et s'imposer 56-73. Côté montois, Lennard Freeman a été le seul joueur en vue durant de cette rencontre avec 14 points et 10 rebonds. L'ailier américain Arik Smith a ajouté 10 unités. Les Giants d'Anvers comptent donc un avantage de 17 points avant le match retour qui est prévu à la Lotto Arena anversoise ce dimanche. (Belga)