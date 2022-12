Coupe de Belgique de volley - Malgré sa défaite, Menin rejoint Roulers en finale

(Belga) Au lendemain de la qualification de Roulers, c'est Menin qui a validé son ticket pour la finale de la Coupe de Belgique de volley-ball malgré sa défaite face à Waremme (2-3) en match retour des demi-finales, dimanche.

Sorti vainqueur de la manche aller 0-3 il y a deux semaines à Waremme, Menin se devait de terminer le travail ce dimanche, en début de soirée, à domicile cette fois. Deux sets suffisaient au bonheur du vice-champion de Belgique pour se hisser en finale. Et après un peu moins d'une heure de jeu, les locaux pouvaient sauter de joie sur leur parquer après avoir mis la main sur les deux premières manches 25-16 et 25-19. Cependant, le match devait forcément aller à son terme et Waremme profitait de l'euphorie locale pour remporter le troisième set... 31-33 avant de confirmer cela dans la quatrième manche 20-25. Le contrôle du dernier set passait, lui, tour à tour dans les mains des deux formations mais ce sont bien les Wallons qui l'emportaient 16-18. Un succès 2-3 en déplacement pour sauver l'honneur côté waremmien et une défaite sans conséquence pour Menin qui se qualifiait pour la finale. Le 26 février prochain au Sportpaleis d'Anvers, Menin croisera donc le fer avec Roulers qui s'était imposé samedi soir face à Maaseik (1-3) après avoir déjà remporté la manche aller 3-0. (Belga)