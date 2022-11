Coupe de Belgique de volley - Roulers, Menin et Maaseik ne tremblent pas, Waremme passe au bout du suspense en demies

(Belga) Ce samedi soir, les quarts de finale de la Coupe de Belgique masculine de volley ont permis à Roulers, Menin, Maaseik et Waremme de se qualifier pour le prochain tour.

Roulers, le champion de Belgique en titre, n'avait pourtant pas course gagnée puisqu'il croisait la route d'une autre équipe en forme de ce début de saison, Gand. Mais les Gantois n'ont jamais semblé trouver les ressources pour contrer le jeu roularien. Roulers s'est ainsi logiquement imposé 0-3: 17-25, 22-25, 14-25. Menin a également déroulé ce samedi soir face au petit Poucet des quarts, Berg-op-Wijgmaal, une formation évoluant deux échelons plus bas. L'expérience de Menin faisait la différence dès les premiers points et ce jusqu'en fin de rencontre: 0-3 (14-25, 19-25, 19-25). Le choc à suivre de ces quarts de finale opposait Alost à Maaseik. Après une bonne entrée en matière des Alostois (25-20), Maaseik rectifiait solidement le tir pour prendre le dessus et s'imposer au terme d'un dernier set indécis et disputé: 1-3 (25-20, 20-25, 22-25, 25-27). Enfin, la dernière rencontre de la soirée voyait Hemiksem-Schelle, leader de Nationale 1, le deuxième échelon belge, croiser la route de Waremme. Pendant deux sets, l'équipe locale a tenu la dragée haute à leurs adversaires et menaient même 2 sets à 0! Le réveil waremmien était bien nécessaire pour revenir à deux manches partout avant un ultime set serré qui revenait finalement dans l'escarcelle de Waremme: 2-3 (25-23, 25-18, 15-25, 16-25, 16-18). Les demi-finales (aller-retour) programmées en décembre opposeront Waremme à Menin et Roulers à Maaseik. (Belga)