Coupe de la Ligue de hand: le PSG absent d'une finale surprise entre Chambéry et Nantes

L'arrière centre du Paris Saint-Germain, Nikola Karabatic, lors du match contre Nantes pour la 3e place du Final Four de la Ligue des Champions, le 13 juin 2021 à CologneIna Fassbender

Le Paris SG handball, triple tenant du titre, sera absent de la finale de la Coupe de la Ligue qui opposera Chambéry à Nantes dimanche à Metz (16H00).

Invaincus en championnat après 13 journées, les Parisiens, privés de trois joueurs testés positifs au Covid-19, ont enregistré leur premier revers de la saison sur la scène nationale devant les Chambériens 29 à 28.

Dans l'autre demi-finale, Nantes a renversé Montpellier 27 à 26 pour rallier sa quatrième finale dans cette compétition et visera un deuxième succès après 2015.

Les Savoyards ont semblé se diriger vers une victoire facile, menant de sept buts à vingt minutes du terme (21-14), grâce à un collectif épanoui au sein duquel six joueurs ont inscrit plus de trois buts (dont cinq d'Alexandre Tritta et d'Alejandro Costoya).

Mais ils ont dû repousser un retour du PSG (24-24), bien aidés par l'entrée vivifiante du jeune demi-centre Sadou N'Tanzi (4 buts). Une perte de balle de Nikola Karabatic à 30 secondes de la fin a mis un terme aux espoirs de quadruplé des Parisiens, qui étaient privés du gardien Yann Genty, de Benoît Kounkoud et d'Adama Keita.

Chambéry, titré lors de la première édition de la Coupe de la Ligue en 2002, tentera de décrocher un deuxième sacre, dix ans après avoir échoué en finale devant Montpellier (32-29).

Nantes, 2e du championnat de France, s'est appuyée sur la performance du gardien danois Emil Nielsen (17 arrêts à 42,5%), auteur d'un arrêt décisif à 40 secondes du terme, avant que le vétéran macédonien Kiril Lazarov (41 ans) ne libère les siens vingt secondes plus tard.

Un autre ancien, l'Espagnol Valero Rivera, 36 ans, a terminé meilleur buteur avec 8 buts (à 72,8%).