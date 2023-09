Coupe de l'America: le défi français sur le podium de la régate préliminaire

"On s'est éclatés", s'est réjoui le barreur tricolore Quentin Delapierre de retour à terre. "On ne s'est rien refusé avec Kevin (Peponnet, 2e barreur français, ndlr) et on a testé des choses. Et même avec moins d'expérience que les autres, si on navigue léger on voit qu'on est capable d'être devant", a-t-il ajouté.

Les tenants du titre néo-zélandais et le défi American Magic, emmené par le barreur Tom Slingsby, ont dominé les débats de la journée et devaient initialement s'affronter en fin d'après-midi pour la victoire dans une course à deux bateaux.

Mais le vent est retombé sur le plan d'eau, entraînant l'annulation de finale. American Magic a donc été désigné vainqueur de la régate aux points, devant les Kiwis, deuxièmes.