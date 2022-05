Coupe du monde billard trois bandes - Eddy Merckx en huitième de finale à Ho Chi Minh, Roland Forthomme éliminé

(Belga) Eddy Merckx (UMB-8) s'est qualifié pour les huitièmes de finale du troisième tournoi de Coupe du monde en trois bandes vendredi à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam.

L'Anversois de 53 ans a néanmois perdu deux de ses trois matches de poule. Il s'est incliné 40-34 face au Français Jérémy Bury (UMB-9) et 40-26 contre le Sud-Coréen Choi Sung-won (UMB-16). Lors de son dernier match de groupe, il a battu le Sud-Coréen Seo Chang-hoon (UMB-30) 40-27, ce qui lui a permi d'obtenir la deuxième place du groupe, derrière Bury. Pour une place en quart de finale, le double champion du monde affrontera le Turc Cenet Lutfi (UMB-20). De son côté, Roland Forthomme (UMB-36) est éliminé. Il a battu le Sud-Coréen Kim Haeng-jik (UMB-6) 40-34 avec une moyenne de 2,222 et a ensuite été battu par le Grec Nikos Polychronopoulos (UMB-21), 40-23, et par l'Allemand Martin Horn (UMB-11) 40-25. (Belga)