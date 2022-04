Coupe du monde d'équitation: Jos Verlooy 16e après la première épreuve

(Belga) Jos Verlooy a débuté jeudi la finale de la Coupe du monde de saut d'obstacles à Leipzig en Allemagne par une seizième place dans le parcours de chasse. L'Anversois de 26 ans avec Luciano, son étalon de onze ans, avait le redoutable honneur d'être les premiers à découvrir l'épreuve concoctée par les organisateurs. S'il a franchi avec succès tous les obstacles, il a écopé de trois secondes de pénalité pour avoir dépassé le temps imparti.

Le Suisse Martin Fuchs a signé le meilleur temps en compagnie de Chaplin, devant l'Autrichien Max Kühner avec Electric Blue et l'Irlandais Conor Swail sur Count Me In. Lors des deux premières épreuves, le parcours de chasse et un parcours d'obstacles avec barrage vendredi, les cavaliers engrangent des points de 36 à 1. À l'issue de ces deux épreuves, les points sont convertis en points de pénalités. Le duo avec le plus grand nombre de points à l'issue du vendredi débutera dimanche avec zéro point de pénalité. Pour les autres, la différence de points avec le premier sera divisée par deux. (Belga)