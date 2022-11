Coupe du monde d'équitation - Nicola Philippaerts prend la quatrième place à Vérone

(Belga) En selle sur Katanga van het Dingeshof, une jument de 12 ans, Nicola Philippaerts a terminé quatrième de la 4e des 14 manches qualificatives de la Coupe du monde de saut d'obstacles dimanche à Vérone, en Italie. La victoire est revenue au champion du monde en titre, le Suédois Henrik von Eckermann en duo avec son hongre vedette 12 ans, King Edward.

Partis le premier lors du barrage à sept, Philippaerts a mal débuté son parcours en faisant tomber une barre au premier obstacle. Ne commettant plus aucune faute, il a terminé avec quatre points de pénalité en 42.36 secondes, synonyme de quatrième place. Von Eckermann a réussi un sans-faute et devancé au temps de plus de 4 secondes l'Autrichien Gerfroied Puck (Equitron Naxcel V) seul autre cavalier à ne pas avoir commis de faute. La troisième place est revenue au Britannique Harry Charles (Romeo 88) qui avec 4 points de pénalité s'est montré plus rapide que Nicola Philippaerts (39.95 secondes). Abdel Saïd (Bonne Amie) s'est classé 17e avec 4 points dans le premier parcours, Zoe Conter (Dawa de Greenbay Z) a fini 20e (8 points), Wilm Vermeir (Iq van het Steetje) 27e (8 points) et Emilie Conter (Balento) 30e (12 points). Au classement général de la Coupe du monde, Nicola Philippaerts occupe la 17e position avec 13 points et devient premier Belge devant Gilles Thomas (20e et 12 points) et Grégory Wathelet (29e et 9 points). La Norvégienne Victoria Gulliksen, qui n'a pas marqué de points à Vérone, où elle s'est classée 33e, reste en tête avec 28 points. Von Ackermann est désormais 4e (21 points). La 5e manche se déroulera dimanche prochain à Stuttgart.