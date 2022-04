Coupe du monde d'escalade - Chloé Caulier 9e des qualifications à Meiringen

(Belga) Chloé Caulier a pris la 9e place des qualifications de l'épreuve de bloc de la première manche de Coupe du monde 2022 d'escalade, vendredi à Meiringen en Suisse. Elle s'est ainsi qualifiée pour les demi-finales qui réuniront les vingt premières des qualifications samedi matin. La finale est programmée en soirée. Le meilleur résultat en qualification des 83 participantes a été réalisé par la Slovène Janja Garnbret.

Trois Belges ont pris part aux qualifications chez les messieurs. Nicolas Collin y a pris la 17e place et s'est qualifié. Hannes Van Duysen a terminé à la 25e place et Simon Lorenzi à la 31e. Là encore c'est un Slovène, Lovenjak Sudar Zan, qui s'est montré le meilleur des 87 concurrents. Les demi-finales auront lieu dimanche matin et la finale à partir de 16 heures.