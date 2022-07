Coupe du monde dames de hockey - Les Red Panthers ont besoin d'un point face au Japon pour accéder aux barrages

(Belga) Battues mardi soir 0-2 par l'Australie, troisième nation mondiale, les Red Panthers (FIH 5) disputent déjà mercredi (18h00) contre le Japon (FIH 11) leur troisième et dernière rencontre du groupe D de la Coupe du monde féminine de hockey à Terrassa.

Les Panthers avaient battu 4-1 l'Afrique du Sud (FIH 16) en ouverture. Elles occupent la deuxième place du groupe avec 3 points, derrière l'Australie (6 points) et devant le Japon et l'Afrique du Sud, qui comptent un point après leur partage 3-3 mardi. La première du classement rejoindra directement les quarts de finale du tournoi. Les deuxième et troisième devront passer par un barrage à Amstelveen, aux Pays-Bas, qui sont coorganisateurs du tournoi. La défaite contre l'Australie écarte vraisemblablement la Belgique de la première place du groupe. Par contre, un point suffira aux Belges contre les Japonaises pour accéder aux barrages. L'Australie et l'Afrique du Sud s'affronteront à 21h30. Lors du barrage, le groupe des Belges croise avec la poule A, qui comprend les Pays-Bas (6 points après 2 journées), l'Allemagne (3 points), le Chili (3 points) et l'Irlande (0). (Belga)