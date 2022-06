Coupe du monde de basket 3X3 - Deuxième victoire et bilan parfait pour les Cats 3x3, assurées de disputer les huitièmes

(Belga) L'équipe nationale belge féminine de basket 3x3 a confirmé son succès inaugural contre la Mongolie (12-8) en prenant la mesure de l'Égypte (19-6) lors de la phase de groupes de la Coupe du monde, jeudi soir sur la Groenplaats d'Anvers.

Ine Joris, Julie Vanloo, Laure Resimont et Becky Massey, qui forment la sélection belge, ont ajouté un succès probant après un premier match plus fermé contre la Mongolie. Dans le sillage d'une Laure Resimont très performante avec 8 points, parfaitement soutenue par une créative Julie Vanloo (7 pts), les Cats sont deuxièmes de leur groupe C et désormais assurées de terminer minimum à la 3e place, synonyme de huitièmes de finale. En effet, le vainqueur de chaque groupe se qualifie pour les quarts de finale et les équipes classées 2e et 3e s'affrontent en huitièmes de finale. Le groupe C, celui de la Belgique, s'est vu chamboulé ce mercredi après l'annonce du forfait tardif de la République dominicaine. Les Cats 3x3 ne joueront donc qu'un seul match vendredi à 17h30, contre la Pologne (N.3), décisif pour la première place du groupe. Mercredi, les Polonaises ont largement pris la mesure de la Mongolie (22-7). Chez les messieurs, la Belgique a également remporté ses deux premières rencontres mardi, s'imposant 21-16 contre la Slovénie puis 21-12 contre l'Égypte. Les Belges, 4e au ranking de la FIBA, disputent leur première Coupe du monde 3x3 après avoir terminé 4e des JO de Tokyo l'été dernier. Les Belgian Lions joueront encore dans leur poule jeudi contre les États-Unis (FIBA 5) à 17h30 et l'Autriche (FIBA 13) à 21h35. Les huitièmes et quarts de finale se joueront samedi. Les demi-finales et les finales pour le bronze et d'or suivront le dimanche. La finale des dames débutera à 20h55, celle des messieurs à 21h30. (Belga)