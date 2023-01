Coupe du monde de hockey - Arthur Van Doren incertain pour mardi contre l'Allemagne en raison de douleurs de dos

(Belga) Arthur Van Doren, défenseur de l'équipe nationale belge masculine de hockey, est incertain pour la rencontre de mardi (14h30 belges) contre l'Allemagne, qui pourrait s'avérer déterminante dans l'optique de la première place du groupe B de la Coupe du monde, qui se joue en Inde.

Ménagé vendredi lors du dernier entraînement des Red Lions, se contentant de quelques exercices individuels, l'élégant défenseur belge figurait bien au coup d'envoi du match remporté par la Belgique contre la Corée du Sud (5-0), samedi à Bhubaneswar. Il a toutefois dû quitter le terrain du Kalinga Stadium peu avant la pause, regardant la fin du match depuis les tribunes. "Arthur Van Doren s'est bloqué le dos il y a quelques jours et la douleur est revenue sur un mouvement en fin de première mi-temps. Ce n'est rien de grave mais il est incertain pour mardi", a expliqué Denis Van Damme, responsable de la communication de la fédération belge de hockey. Si Michel van den Heuvel devait se passer de celui qui a été Meilleur joueur du monde à deux reprises (2017, 2018), le technicien néerlandais pourrait enregistrer le retour de John-John Dohmen, ménagé face aux Sud-Coréens après un épisode grippal. La Belgique et l'Allemagne, qui a disposé du Japon 3-0 samedi, s'affronteront mardi à Bhubaneswar dans un duel qui devrait désigner le vainqueur du groupe B, qui se hissera directement en quarts de finale. Le vaincu devrait dès lors plus que probablement passer par les barrages. (Belga)