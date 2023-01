Coupe du monde de hockey - Les Red Lions ouvrent leur tournoi par une large victoire contre la Corée du Sud

(Belga) La Belgique a débuté la défense de son titre mondial par une victoire 5-0 contre la Corée du Sud pour la première journée du groupe B de la Coupe du monde de hockey samedi à Bhubaneswar en Inde.

Muets en première période, les Red Lions ont fait sauter le verrou sud-coréen dans le troisième quart-temps avec des réalisations d'Alexander Hendrickx, sur pc (30e), et Tanguy Cosyns (42e). Dans les quinze dernières minutes, Florent Van Aubel, sur pc (49e), Sébastien Dockier (51e) et Arthur De Sloover (57e) ont fixé le score final à 5-0. La Belgique s'empare provisoirement seule de la tête du groupe B en attendant le match entre l'Allemagne et le Japon à 14h30 heure belge. Le mardi 17 janvier, les Red Lions affronteront l'Allemagne à 14h30 puis le Japon le vendredi 20 janvier à 12h30. (Belga)